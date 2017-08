Driss Lachguar reçoit le nouvel ambassadeur de Chine

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a reçu ce mardi 8 août 2017 le nouvel ambassadeur de Chine Li Li.

Lors de cette rencontre, les deux responsables ont débattu de la situation aux niveaux régional et international.

Le Premier secrétaire, accompagné de plusieurs membres du Bureau politique du parti, a passé en revue avec l’ambassadeur chinois les différents foyers de tension dans des territoires limitrophes des deux pays et les politiques sages des dirigeants du Maroc et de la Chine pour les gérer en vue de garantir un avenir régional et international paisible et juste.

Driss Lachguar a rappelé les nombreuses conventions signées entre les deux pays à tous les niveaux, tout en mettant en exergue la position stratégique du Maroc dans les relations sino-africaines et européennes ainsi que la position de la Chine dans les relations internationales du Maroc. En ce sens, le dirigeant ittihadi a souligné que l’USFP défend fermement cette relation et affirmé que les fortes relations entre le parti de la Rose et le Parti Communiste chinois constituent le noyau dur pour renforcer les relations entre Rabat et Pékin aux niveaux économique et social.

L’ambassadeur chinois a, pour sa part, loué les relations solides entre les deux pays, et dont l’impact est indéniable à plusieurs nivaux. Il a également souligné que les relations entre l’USFP et le Parti Communiste chinois pourraient constituer un espace de renforcement de la coopération entre le Maroc et la Chine.