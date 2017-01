Driss Lachguar : Traiter avec tous les partis politiques dans un esprit de souplesse et d’ouverture

H.T

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a reçu samedi au siège central du parti à Rabat, une délégation constituée d’Ittihadis représentant le secteur agricole.Lors de cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre des préparatifs visant la constitution d’un secteur ittihadi de l’agriculture bien structuré et à laquelle ont pris part Saadia Bensahli et Hanane Rihab, membres respectives du Bureau politique, Driss Lachguar a exprimé sa satisfaction à l’égard de cette initiative à même d’apporter de la valeur ajoutée à l’action du parti au niveau organisationnel d’autant plus qu’elle est prise par des Ittihadis, femmes et hommes, qui s’activent dans les rangs du Syndicat démocratique de l’agriculture affilié à la FDT.Il a tenu à rappeler que l’agriculture constitue l’un des secteurs vitaux de l’économie nationale, ce qui a conduit le Royaume à opter pour une politique agricole ambitieuse et à lancer de nombreuses infrastructures à même d’élaborer une agriculture nationale productive et développée qui vise l’autosuffisance et à rendre ses différents produits compétitifs sur les marchés étrangers.Driss Lachguar a également souligné que le développement de l’agriculture nationale et la réalisation des programmes dans le domaine, en priorité le Plan Maroc Vert, dépendent de l’intérêt accordé aux salariés, employés, techniciens et ingénieurs, tout en répondant à leurs revendications relatives à la formation, à la promotion de leur statut et à l’amélioration de leurs conditions matérielles et sociales.