Driss Guerraoui, élu membre de l’Académie des sciences du Portugal

Le Professeur Driss Guerraoui a été élu membre de l’Académie des sciences de Lisbonne, devenant ainsi le premier Marocain à intégrer cette institution prestigieuse, créée le 24 décembre 1779 sous le règne de Marie 1ère de Portugal.

L’Académie des sciences du Portugal comprend deux catégories académiques, la catégorie des sciences qui inclut les domaines des sciences exactes comme les mathématiques, la physique, la chimie, la médecine et les sciences de la terre et de l’espace et celle des lettres qui concerne, entre autres, la littérature, la philosophie, le droit, les sciences politiques, l’histoire, la géographie, la sociologie, l’économie et les finances.

Elle compte parmi ses membres les Nord-Américains Arthur Lee-Francis Askins et Paul Krugman, l’Espagnol Pedro Manuel Cadedra, l’Italien Giuseppe Tavani, le Vénézuélien Guillermo Moron Montero, le Français Jean d’Ormesson, le Russe Ievguéni Tchelichev, le Suisse Karim Aga Khan, le Mozambicain Graça Simbe Machel, l’Anglais Thomas Earle, les Chinois Lei Heong Iok et Choi Wai Hao, l’Emirati Sultan Ben Mohamed Al-Qasimi, le Belge Hervé Hasquin, entre autres.