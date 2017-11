Drake interrompt son concert pour mettre fin à une agression sexuelle

Cette semaine, alors que Drake était en concert à Sydney en Australie, ce dernier a été le témoin d’une tentative d’agression sexuelle pendant qu’il chantait. En effet, un individu présent dans la salle aurait touché des jeunes femmes fans du chanteur en pleine représentation. Face à cette situation inadmissible, l’ex de Rihanna a immédiatement réagi en demandant à l’homme de quitter les lieux, puis en le menaçant : "Si vous n'arrêtez pas de toucher les filles, je vous *****". C'est dit ! Tout cela filmé par un spectateur qui l’a ensuite balancé sur les réseaux sociaux. En seulement quelques minutes, la séquence diffusée sur TheShadeRoom a été visionnée plus d’un million de fois ! Sur la Twittosphère, Drake a ainsi reçu des centaines de messages pour le remercier de dénoncer un tel acte alors qu’il était en train de chanter.

Notons par ailleurs que, selon le site Forbes, Drake ferait partie des cinq célébrités de l’univers du hip-hop les plus riches du monde ! C’est pourquoi, il ne se prive de rien et il a bien raison. Fan de la première heure d’Harry Potter, le rappeur a lu tous les livres de J.K Rowling et en connaît les moindres détails. Il est tellement fan qu’il se prend même à rêver d’être un sorcier comme Harry. En effet, sur son compte Instagram, il a publié un montage de sa tête incarnant Harry Potter, qui prouve sa passion dévorante pour le sorcier depuis plusieurs années. Afin de parfaire sa collection pour la saga, Drake a décidé de se procurer le premier livre de la série Harry Potter. Et pour cela, il est prêt à débourser plus de 160 000 $ juste pour avoir ce livre dans sa bibliothèque.