Drake bat un record de plus lors des Billboard Music Awards

Drake a de quoi être satisfait ! Le rappeur canadien a remporté un record de 13 récompenses lors de la cérémonie des Billboard Music Awards, confirmant sa domination outrageuse de l'industrie musicale cette année. Les prix décernés, dimanche soir lors de ce gala télévisé du magazine spécialisé dans la musique sont basés sur les performances des chanteurs en termes de ventes et de classements durant l'année. De fait, contrairement aux prestigieux Grammys dont l'attribution dépend du vote des professionnels du métier, les Billboard Music Awards ne laissent quasiment aucune place au suspense.

Lors de la cérémonie qui se déroulait à Las Vegas, dans l'Ouest américain, Drake a battu le record établi par la chanteuse britannique Adele, qui avait raflé 12 récompenses en 2012, notamment grâce à son tube "Someone Like You".

Grâce à ses morceaux tels que "One Dance", "Hotline Bling" ou encore "Fake Love", chacune des apparitions du rappeur originaire de Toronto est scrutée par tous les regards. Ce fut encore le cas à l’occasion de la soirée des Billboard Music Awards lorsqu’il a été invité à enflammer la scène.

Rappelons que sans véritable enjeu, la soirée retransmise sur ABC a surtout servi de vitrine aux stars de la musique, plusieurs mois après la saison des récompenses. Cher, qui a été récompensée pour l'ensemble de son œuvre, a chanté ses tubes "If I Could Turn Back Time" puis "Believe". La chanteuse américaine âgée de 71 ans a étonné le public avec une série de tenues affriolantes. Plus tôt, la star Nicki Minaj avait ouvert la cérémonie avec une chanson de près de 10 minutes, elle aussi très légèrement vêtue et menottée. La Canadienne Céline Dion a quant à elle marqué le 20ème anniversaire du film "Titanic" en chantant "My Heart Will Go On".