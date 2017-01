Double test égyptien pour les U20

La sélection marocaine des moins de 20 ans affrontera en amical son homologue égyptienne en deux temps au stade international du Caire, les 17 et 20 janvier.

A cet effet, un stage de concentration est programmé du 12 au 14 de ce mois au Centre national de football à Maâmora avant le voyage pour Le Caire.

Pour ce stage, 23 joueurs ont été convoqués dont voici la liste : Louai El Ani (AS FAR), Badr Kedarine (WAC), Zakaria Azoud (FUS), Achraf Darii (WAC), Ayoub Benchaoui (DHJ), El Maati Tamiazou (RCA), Hamza Dezat (FUS), Achraf Eladoul (AS FAR), El Mehdi Akedai (DHJ), Anas Jabroun (MAT), Fahd Daifi (KACM), Youssef Belaamari (FUS), Hamza Rajraji (RSB), Mohamed Lamrabet (OCS), Zakaria Nasik (KACM), Anas Bache (FUS), Abdelhadi Bemzairek (AS FAR), Abdelmounim Boutouil (AS FAR), Hamza Hanouri (DHJ) ; El Mehdi Ibnebid (FUS), Issa Seyoudi (MAT), Othmane Fadiz (FUS) et Anas Amrani (KAC).