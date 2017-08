Dortmund en tête de la Bundesliga

Dortmund a pris provisoirement la tête de la Bundesliga, devant le Bayern, samedi grâce à une large victoire 3-0 à l'extérieur à Wolfsburg malgré un effectif miné par les blessures et le psychodrame autour des velléités de transfert d'Ousmane Dembélé vers Barcelone. Le Borussia devance à la différence de buts le champion sortant Munich, vainqueur 3 buts à 1 vendredi soir à domicile contre Leverkusen. Le "Rekordmeister" s'est imposé grâce à des buts de Robert Lewandowski et de deux nouvelles recrues, Niklas Süle, le défenseur central, et Corentin Tolisso, l'ex-Lyonnais devenu le joueur le plus cher de Bundesliga après son transfert de Lyon pour 41,5 millions d'euros. Le RB Leipzig, dauphin du Bayern l'an dernier, s'est en revanche incliné d'entrée sur la pelouse de Schalke, vainqueur 2-0 grâce à deux buts de Nabil Bentaleb (1-0, 43 sur penalty) et Yevhen Konoplyanka (73e). Troisième la saison dernière et qualifié pour la Ligue des champions, le Borussia Dortmund a donc brillamment surmonté ses problèmes actuels, et oublié le temps d'un match "l'affaire Dembélé". L'international français de 20 ans boycotte l'entraînement depuis dix jours et semble avoir coupé tout contact avec le club, dans l'espoir de forcer son transfert vers le FC Barcelone. "Un entraîneur préfère avoir ses meilleurs joueurs disponibles, sur le terrain. Je ne sais pas si c'est Ousmane ou si c'est le football moderne mais, malheureusement, c'est comme ça", a simplement commenté Peter Bosz, le nouvel entraîneur du Borussia qui a succédé à l'emblématique Thomas Tuchel à l'intersaison. Sans Dembélé, sans ses attaquants vedettes André Schürrle et Marco Reus, sans son régulateur du milieu Julian Weigl, le Borussia s'est pourtant montré nettement supérieur à Wolfsburg, son adversaire du jour. Le jeune Christian Pulisic, qui entame à 18 ans sa deuxième saison chez les pros, a marqué le premier but de la saison pour Dortmund, à l'arrivée d'une action collective initiée par une longue et précise diagonale de la nouvelle recrue du BvB, l'ex-Parisien de 18 ans Dan-Axel Zagadou, titularisé d'entrée en position de latéral gauche. Le deuxième but est une merveille de balle enroulée de l'Espagnol Marc Bartra, l'homme qui fut blessé dans l'attentat contre l'équipe de Dortmund en avril, et qui s'est dit particulièrement affecté par les attaques terroristes de Barcelone et Cambrils jeudi. Le troisième est l'oeuvre de Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur buteur de la saison dernière en Bundesliga (31 buts) bien servi par Pulisic. Hoffenheim, le quatrième l'an dernier, et actuellement en position défavorable contre Liverpool en barrage de Ligue des champions (défaite 1-2 à domicile au match aller), a eu le plus grand mal à venir à bout du Werder de Brême. Les hommes de l'entraîneur de 30 ans Julian Nagelsmann ont dû attendre la 84e minute pour marquer le seul but du match, par Andrej Kramaric. Dans les autres matches de ce samedi, Hambourg a battu Augsbourg 1-0, alors que les deux promus Stuttgart et Hanovre ont connu des baptêmes du feu contrastés. Stuttgart à été défait 2-0 à Berlin par le Hertha. Hanovre a en revanche débuté par une belle victoire en déplacement à Mayence 1-0, grâce à un but de Martin Harnik (73e).