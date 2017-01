Dortmund dément une offre chinoise pour Aubameyang

Le club allemand de Dortmund a démenti mercredi une rumeur circulant sur Internet selon laquelle le club chinois de Shanghai SIPG aurait fait une offre record de 150 millions d'euros pour le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang.

"Le Borussia Dortmund n'a pas d'information là-dessus et nous ne nous occupons pas de choses hypothétiques", a indiqué le porte-parole du club, Sascha Fligge, à l'agence allemande dpa.

Un journaliste affirmant travailler notamment pour le journal sportif italien Gazzetta dello Sport avait tweeté dans la journée: "Boum! Aubameyang a reçu une offre de 41 millions d'euros par an de Shanghai et 150 millions d'euros pour le Borussia Dortmund. Les deux battraient des records mondiaux".

Le tweet a ensuite été repris par de nombreux sites Internet dont le journal allemand Bild, d'ordinaire très bien renseigné sur le marché des transferts lié à la Bundesliga, qui indique toutefois que ce court message est l'unique source de ces informations.

La Chine s'est lancée en décembre dans une course folle pour recruter les meilleurs joueurs de la planète, faisant même de Carlos Tevez le joueur le mieux payé au monde en termes de salaire, l'Argentin émargeant à 38 millions d'euros par an au Shanghai Shenhua.

"Aubam" (27 ans) a été désigné en 2015 Ballon d'Or africain. Le Gabonais a marqué 16 buts en 15 matches de championnat d'Allemagne cette saison.