Donald Trump le 45ème président des USA entre en scène

L’élection du magnat de l’immobilier à la Maison Blanche aura été la surprise de l’année. Au terme d’une soirée mémorable et alors que presque tous les sondages le donnaient perdant, Donald Trump a remporté son pari en défaisant de peu la candidate démocrate Hillary Clinton, qui a cependant gagné le vote populaire.

Le milliardaire avait déjà déjoué tous les pronostics lorsqu’il a vaincu ses 16 rivaux dans les primaires républicaines à grands coups de déclarations à l’emporte-pièce et d’insultes personnelles.

Le gouvernement choisi par Donald Trump depuis son élection est loin de pouvoir être qualifié de "populaire".

Entre réchauffement climatique et lutte contre l'Etat islamique, nombreux sont les sujets sur lesquels le nouveau président est attendu. Il prêtera serment le 20 janvier 2017, sur les marches du Capitole, le siège du Parlement américain, à Washington.