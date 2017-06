Don de vélos organisé par le Rotary Club de Rabat au profit de l’enfance défavorisée

Le Rotary Club de Rabat a procédé à une opération de don de bicyclettes le vendredi 23 juin 2017 au profit des élèves de l'Ovale à Mers El Kheir. C’est une association de soutien éducatif et sportif à l'enfance défavorisée.

Cette action s'inscrit dans la lutte contre l'abandon scolaire et suit l'un des principaux axes stratégiques du Rotary International qui est l'alphabétisation et l'éducation de base.

Le Rotary International est une association mondiale de professionnels, hommes et femmes, unis dans l’idéal de servir les autres. Il est constitué de plus 35000 clubs qui organisent des actions humanitaires et font promouvoir l’entente et la paix. Le Rotary Club de Rabat est partenaire de l'association les enfants de l'Ovale Maroc depuis 2010.