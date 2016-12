Une commission Royale a remis, samedi à Laâyoune, un don Royal au profit des Chorfas de la Zaouia de Cheikh Mohamed Laghdaf Ben Cheikh Mae El-Ainin, en commémoration du 18ème anniversaire de la disparition de Feu SM Hassan II, que Dieu ait son âme.

Le don Royal a été remis lors d'une cérémonie religieuse organisée au siège de la Zaouia, dans la ville de Laâyoune, en présence notamment du secrétaire général de la wilaya de Laâyoune-Sakia El-Hamra, Bouabid El Guerrab, ainsi que d’élus, d’oulémas et d’adeptes de la Zaouia.

Après la récitation de versets du Saint Coran, des prières ont été élevées pour implorer le Tout-Puissant de préserver SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et de combler le Souverain en la personne de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale.

L’assistance a également élevé des prières pour le repos de l'âme de Feu SM Mohammed V et Feu SM Hassan II, priant Dieu de les accueillir en Sa Sainte Miséricorde.

Cette cérémonie a été, en outre, l'occasion pour les adeptes de la Zaouia de renouveler leur attachement au pacte de la Bay'a et au glorieux Trône alaouite, ainsi que leur mobilisation constante derrière SM le Roi Mohammed VI pour défendre l’intégrité territoriale et les valeurs sacrées du Royaume.