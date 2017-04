Djibril Cissé mis en examen

Selon nos confrères du Parisien, Djibril Cissé (35 ans) a été mis en examen le 24 février dernier dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena pour complicité de tentative de chantage, par un juge d'instruction de Versailles. Alors que Mathieu Valbuena avait déclaré en 2015 que "l'intervention de Djibril Cissé [lequel l'avait prévenu de l'existence de la vidéo et conseillé de payer les maîtres-chanteurs pour être tranquille, NDLR] lui paraissait bienveillante par rapport à celle de Karim Benzema", de nouveaux éléments permettent d'envisager la complicité du footballeur, au même titre que celle de Karim Benzema. "Monsieur Cissé prend acte de cette mise en examen, qui va maintenant pouvoir lui permettre de démontrer et confirmer l'absence de toute implication de sa part dans les faits en cause, ce qu'il ne pouvait faire jusqu'à ce jour", indique son avocat Me Arnaud Pericard.

Selon le parquet de Versailles, l'intervention de l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille auprès de Mathieu Valbuena n'aurait pas été désintéressée. Si le ministère public avait réclamé sa mise en examen, le juge d'instruction avait jusqu'ici refusé de le faire. En décembre dernier, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles a réclamé à son tour la mise en cause de Djibril Cissé. Ce que le nouveau juge d'instruction en charge de l'affaire a donc fait le 24 février dernier. "Cette décision est un non évènement puisqu'elle n'est que la conséquence automatique de cet arrêt qui a été rendu en l'absence de mon client", déclare Me Pericard.