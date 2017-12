Accident

Deux personnes ont trouvé la mort et cinq autres ont été blessées, dont deux grièvement, dans un accident survenu dimanche matin sur l’autoroute reliant Khemisset à Rabat au niveau de la gare de péage Sidi Allal Bahraoui (province de Khemisset), a-t-on appris des autorités locales.

L’accident est survenu vers 07h00 suite à une collision entre un grand taxi et un autre véhicule, ce qui a provoqué le décès de deux passagers du grand taxi et blessé 5 autres qui ont été évacués par ambulance de la Protection civile vers l’hôpital provincial de Tiflet, alors que les corps des deux victimes ont été transportés à la morgue de la même ville, ajoutent les mêmes sources. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident, précisent les mêmes sources.



Tanger

Les services de police du port Tanger-Med ont arrêté, en coordination avec les services douaniers, un ressortissant marocain venant d'Espagne en possession de 16.150 comprimés psychotropes de types différents.

L'arrestation du mis en cause, âgé de 34 ans, qui est arrivé à la gare maritime à bord d'une voiture immatriculée à l'étranger, est intervenue suite à l'opération de recherche, effectuée par les éléments de la brigade cynophile de police, ayant permis la saisie d'une quantité de drogue dissimulée minutieusement dans plusieurs parties du véhicule, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.



ONCF

Une femme a accouché dimanche dans un train reliant Oujda à Casablanca. L’accouchement s’est déroulé dans de bonnes conditions même si le nouveau-né est venu au monde prématurément et ce grâce à l‘intervention d’une infirmière présente à bord du train. Les passagers du train ont, quant à eux, fait preuve de solidarité en offrant des vêtements, des couches et un drap au nouveau-né. Cet élan de solidarité des occupants du train ainsi que la compétence et le professionnalisme des agents de l’ONCF qui ont contribué à la naissance du nouveau-né sont à signaler et à féliciter.