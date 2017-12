Rabat

Des enfants en situation de handicap en compagnie de plusieurs autres ont mis en valeur sur scène, samedi à Rabat, leurs talents artistiques. Initié à l'occasion de la Journée mondiale des personnes handicapées par l’Association "Rabie El Omr" des handicapés, en partenariat avec le Conseil de l’arrondissement Hassan, le Centre Mohammed VI des handicapés, ainsi que plusieurs associations, le spectacle vise à célébrer les prouesses artistiques des personnes en situation de handicap et faire connaître leurs talents.

Ils ont, dans ce sens, réalisé des tableaux artistiques accompagnés de chants et de danses portant des messages de paix, d'amour et de solidarité.



Cocaïne

Les éléments de la police de l'aéroport international Mohammed V de Casablanca ont arrêté, samedi, un ressortissant brésilien pour son implication présumée dans une affaire de trafic de cocaïne.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que l'opération de recherche a permis la saisie d'un total de 1,445 kg de cocaïne, dissimulé dans des sacs en plastique cachés par-dessous les sous-vêtements du mis en cause, âgé de 33 ans, ajoutant que le contrôle scanner a révélé la présence de capsules dans son estomac pouvant contenir la même drogue. Le prévenu a été transféré au Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Rochd de Casablanca en vue d'extraire les capsules de son estomac avant de le placer en garde à vue pour les besoins de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer l'origine et la destination de la drogue saisie, poursuit le communiqué.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services de la DGSN pour lutter contre le trafic international de drogues et de substances hallucinogènes, conclut la source.



Casablanca

Un total de 3,515 kg de cocaïne a été extrait des estomacs de trois ressortissants subsahariens au Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Rochd à Casablanca, indique samedi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les éléments de la police de l'aéroport international Mohammed V de Casablanca avaient interpellé, les 25 et 30 novembre dernier, les trois mis en cause, soupçonnés de transporter de la cocaïne dans leur estomac, rappelle la DGSN dans un communiqué.

Les suspects, de nationalités nigérienne et congolaise, ont été placés sous surveillance médicale au CHU-Ibn Rochd en vue d'extraire les capsules de cocaïne de leur estomac. Cette opération a permis la saisie de 113 capsules de cocaïne. Après la stabilisation de leur état de santé, les prévenus ont été placés en garde à vue.