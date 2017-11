Tiflet



Deux enfants ont trouvé la mort et une femme a été grièvement blessée dans un accident de la circulation, lundi au quartier Al Farah à Tiflet, apprend-on auprès des autorités locales.

A leur sortie de la crèche, les victimes, une fille de 5 ans et un garçon de 3 ans, ont été percutées par une voiture au moment où elles traversaient la route en compagnie de la mère de la fille, précise la même source, notant que l'accident a provoqué la mort immédiate des deux enfants. Les autorités compétentes ont ordonné l’arrestation du conducteur de la voiture, qui a pris la fuite, pour le présenter devant la justice, fait-on savoir.



Imouzzer Kandar



Trois femmes ont trouvé la mort dans un accident de triporteur, lundi matin à Imouzzer Kandar, apprend-on auprès des autorités locales.

L’accident est survenu à Hay Farha lorsque le tricycle, qui transportait les trois victimes, s’est renversé, en raison de l’excès de vitesse, précise-t-on de même source, sans donner davantage de précisions sur les circonstances du drame.

Les victimes ont été transférées à la morgue de l’hôpital Mohammed V à Sefrou.



Tanger



La direction de la prison locale de Tanger a annoncé la mort d'un prisonnier lors de son transfert, lundi matin, à l'hôpital Mohammed V suite à une grave crise cardiaque.

Un communiqué de la Délégation générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion explique que le défunt souffrait de maladies cardiovasculaires, précisant qu’il faisait l'objet d'un suivi médical par le staff médical travaillant dans l'établissement pénitentiaire de Tanger.

Le défunt avait bénéficié de 11 examens médicaux, ajoute la même source, précisant qu'il a été hospitalisé à deux reprises. La première a eu lieu le 19/10/2017 et la seconde le 26/11/2017 où il a passé 24 heures à l'hôpital Mohammed V de Tanger durant lesquelles il a été soumis à un électrocardiogramme et un examen au scanner.