Rabat



Les autorités locales de Rabat ont dénoncé les dégâts infligés samedi à des fontaines par un groupe d’individus appartenant à un mouvement illégal.

Plusieurs individus membres d’un mouvement illégal, qui prétend défendre les intérêts d’une certaine catégorie de la société, ont endommagé des équipements publics d’embellissement, en polluant les eaux de quatre fontaines sur l’avenue Mohammed V et la place Bab El Had et en les maculant de peinture rouge, indique un communiqué de la wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra.

Les autorités locales, tout en réitérant leur attachement constant aux dispositions légales garantissant l’exercice des libertés dont la liberté d’expression, dénoncent ces agissements qui sont contraires aux formes d’expression reconnues.

Ainsi, les services de la wilaya de la région sont intervenus pour réparer les fontaines endommagées et les remettre en l’état, ajoute la même source précisant qu’une enquête a été ouverte par les autorités compétentes sous la supervision du parquet.



Secousse



Une secousse tellurique d'une magnitude de 3,8 degrés sur l'échelle de Richter a été enregistrée lundi dans la province de Driouch, a annoncé l'Institut national de géophysique (ING).

La secousse, dont l'épicentre est situé dans la commune Temsamane à la province de Driouch, s'est produite vers 00h20min 05sec (GMT), a précisé le Réseau national de surveillance et d'alerte sismique de l'ING dans un bulletin d'alerte sismique.



Rabat



L'Organisation panafricaine de lutte contre le sida (OPALS) lancera, mercredi au Lycée Brahim Roudani à Rabat, une application mobile baptisée "Le droit à la SSR (santé sexuelle et reproductive, Ndlr) pour une génération sans sida".

Ce nouvel outil informatique dédié aux jeunes constitue un moyen de prévention et de lutte contre le sida et une occasion de promouvoir la santé sexuelle reproductive, indique un communiqué de l'OPALS.

Initié en partenariat avec l'ONUSIDA, la cérémonie de lancement de cette application bénéficie du soutien du ministère de l’Education nationale et de l'Association de parents d'élèves.