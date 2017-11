Casablanca



Les éléments de police relevant du district d’Aïn Sbaâ Hay Mohammadi à Casablanca ont arrêté, mercredi soir, un mineur âgé de 17 ans pour son implication présumée dans l'agression à l'arme blanche d'une professeure au lycée qualifiant Al Houcine Ben Ali, a indiqué jeudi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Selon les premiers éléments de l'enquête, le mis en cause, un ancien élève du même établissement scolaire, aurait blessé la victime au niveau du visage, mercredi soir, à l'aide d'un objet tranchant pour des raisons encore non définies, a précisé la DGSN dans un communiqué.

Les investigations intenses menées par les services de sûreté ont permis l'interpellation rapide du prévenu, a fait savoir la même source.

Le mis en cause a été placé sous contrôle policier pour les besoins de l'enquête menée par la police judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cet acte criminel.



Salé



Une personne a trouvé la mort et une autre a été grièvement blessée dans un accident de la circulation survenu à Salé au niveau de la route de Kénitra, apprend-on auprès des autorités locales.

L'accident est survenu suite à une collision entre une moto de type triporteur et un camion en stationnement, ce qui a conduit à la mort de l’un des passagers du triporteur alors que le chauffeur du véhicule a été grièvement blessé. Ce dernier a été évacué vers l’hôpital régional Moulay Abdallah pour recevoir les premiers soins, ajoute la même source.



Subventions



Les autorités de la région Casablanca-Settat ont annoncé, mercredi, avoir reçu près de 1.300 dossiers de demandes de subvention présentées par des associations de la société civile au profit de projets de développement lancés dans différentes préfectures et provinces de la région.

"Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un appel à candidatures lancé par les autorités entre le 29 septembre et le 17 octobre derniers, en vue de permettre aux acteurs de la société civile de contribuer au développement durable, à la promotion de la culture et du sport et à l’encouragement de la solidarité sociale", indique un communiqué de la région.

Cette initiative ambitionne la consolidation de la démocratie participative et le renforcement du rôle central de la société civile dans la promotion des valeurs et principes de la citoyenneté, précise la même source.