Tinghir



Les infrastructures de la province de Tinghir se sont renforcées, jeudi, avec l’inauguration et le lancement de plusieurs projets socioculturels à l’occasion de la célébration de la Fête de l’Indépendance. Ainsi, dans la commune de Todgha Assoufla, le gouverneur de la province, Abdelhakim Nejjar, a procédé à l’inauguration d’une salle multifonctionnelle.

Le montant global mobilisé pour la construction et l‘équipement de ce projet socioculturel s’élève à environ 1,22 million de DH. Dans la commune de Todgha Al-Oulya, le gouverneur de la province a également donné le coup d’envoi des travaux du projet d’électrification des Gorges de Todgha qui sera réalisé avec un budget d’environ 2,23 millions DH.



Benguerir



Des journées de sensibilisation au diabète ont été organisées récemment à Benguerir, sous le thème "Les femmes et le diabète", à l’occasion de la Journée mondiale du diabète. A cet événement qui a pour objectif de sensibiliser et prévenir la population de la province, particulièrement les personnes atteintes de diabète, contre la prolifération de cette maladie, plusieurs activités d’éducation, de sensibilisation et de dépistage du diabète, ont été programmées, à savoir l’organisation d’un programme scientifique avec des invités et des experts d'Afrique, de la région MENA, d'Europe et des différents Centres hospitaliers universitaires (CHU) du Maroc, d’un programme de formation médicale continue au profit des médecins et des professionnels de santé de la région et d’une campagne de vaccination antigrippale en collaboration étroite avec le ministère de la Santé.

En outre, une course a été organisée en présence de la championne marocaine, Nezha Bidouane, avec la participation de plus de 750 personnes dont plusieurs jeunes et femmes, qui ont fait 4 km alors que les professionnels ont parcouru 10 km.



Tétouan



Une session de formation sur l'accessibilité des personnes à besoins spécifiques au patrimoine culturel de la ville de Tétouan est organisée, tout au long de cette semaine, à l'initiative de la commune urbaine, en partenariat avec l'ambassade d'Espagne au Maroc.

Cette session de formation, encadrée par des experts marocains et espagnols, se focalise sur le droit d'accès des personnes handicapées aux sites architecturaux et historiques dont regorge la ville de Tétouan, en abordant la législation marocaine et sa relation avec les accessibilités conformément aux conventions internationales en la matière.

Cette session de formation a été marquée par l'organisation d'une table ronde sur "Les personnes handicapées et âgées et leur environnement", avec la participation de plusieurs associations locales œuvrant dans ce domaine.