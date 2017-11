La position de l’UE inchangée



La participation au Sommet Union Européenne-Union africaine, qui aura lieu fin novembre à Abidjan, ne constitue pas un changement quant à la position européenne de non reconnaissance de la pseudo RASD, écrit mercredi «Jeune Afrique», citant l’une des porte-paroles de la Commission européenne.

La communauté internationale ne reconnaît pas non plus cette entité, rappelle le magazine dans un article publié sur son site Internet au sujet du sommet UE-UA, soulignant qu’ «il n’est pas question pour le Maroc de pratiquer la politique de la chaise vide lors des sommets africains ou encore moins de se laisser entraîner dans des combats tactiques subalternes – lesquels risquent en outre de placer les amis du Maroc sur le continent dans une position délicate».



Transfert des Marocains de Libye



Le ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration annonce qu’il suit de près la situation des Marocains de Libye et qu’il travaille en parfaite collaboration avec les autres institutions concernées en vue de mener à terme l’opération de transfert au Maroc de nos concitoyens. Et ce, dans des conditions garantissant leur sécurité à l’instar de la précédente opération qui a permis de transporter, via deux vols spéciaux affrétés par le ministère, 200 ressortissants marocains à l’approche de l’Aid Al Adha. Le transfert des citoyens marocains de Libye est une priorité pour le ministère qui confirme qu’il veillera à ce qu’il se déroule dans des conditions garantissant la réussite de l’opération, conclut le communiqué du département de tutelle.