Errachidia

La Faculté des sciences et techniques (FST) d’Errachidia organise, du 2 au 4 novembre, les journées africaines sur les mathématiques appliquées, une conférence internationale qui a pour objectif d’offrir un forum pour la promotion des mathématiques et leurs applications dans les pays africains. Selon les organisateurs, la conférence à laquelle plus de 300 participants sont conviés permettra un échange entre les chercheurs africains afin de débattre des sujets d’actualité dans le domaine des mathématiques appliquées.

Elle permettra également de tisser et de consolider des relations avec le milieu socioprofessionnel sur le plan régional et national, de faire le point sur la recherche dans le domaine des mathématiques appliquées et d’offrir aux jeunes chercheurs l’occasion de nouer des contacts avec des chercheurs de renommée internationale.



Salé

La police judiciaire du district provincial de la sûreté de Salé a procédé, mardi soir, à l'arrestation d'un individu, âgé de 26 ans, soupçonné d'être impliqué dans une affaire de sévices et de détention d'armes blanches et d'équipements susceptibles d'être liés à un projet individuel ou collectif visant à porter gravement atteinte à l'ordre public.

Les services de la sûreté nationale ont reçu une plainte d'une femme accusant le suspect de lui avoir fait subir des sévices, expliquant qu'elle entretient avec lui une relation "sans document légal" en raison de ses idées extrémistes, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, faisant savoir qu'une enquête approfondie a permis l'arrestation du mis en cause.



Casablanca

Les éléments de la brigade de recherches et d'interventions de la préfecture de police de Casablanca ont procédé, mardi matin, en coordination avec la brigade de la police judiciaire du district Aïn Chock, à l'arrestation de quatre membres d'une même famille soupçonnés de liens avec un réseau criminel actif dans le trafic de drogues et de psychotropes.

Les investigations menées depuis plusieurs mois ont permis l'arrestation du principal suspect qui était recherché au niveau national en vertu de 70 avis de recherche émis par plusieurs services de sûreté pour des affaires de trafic de drogues, ainsi que de sa soeur et de son fils faisant l'objet de 36 mandats de recherche pour trafic de drogues et d'un de leur beau-frère réclamé par la justice pour une affaire de vol avec violence sous la menace de l'arme blanche.

Les opérations de fouilles effectuées par les services de sûreté ont permis la saisie de deux voitures avec à bord 26 kg de kif, 4500 grammes de haschisch, plusieurs paquets de cocaïne, 7 bombes lacrymogènes, outre des dizaines d'armes blanches de différentes tailles, des sommes d'argent, des portables et des tablettes, précise le communiqué.