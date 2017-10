OCP

L'Office chérifien des phosphates (OCP) dément "catégoriquement" être à l’origine de problèmes respiratoires ressentis par les populations riveraines de Safi dans le courant de la journée de samedi 28 octobre.

Dans une mise au point publiée en réaction à certains articles de presse, qui ont fait état de nombreux cas de gênes respiratoires à Safi, le samedi, et des admissions aux urgences hospitalières de la ville, qui seraient causées par des émanations de gaz provenant des installations de l'OCP, l'office affirme que "durant la période susmentionnée, les installations OCP de Safi étaient en fonctionnement normal".

Dans un souci de protection des populations installées dans les zones limitrophes de ses installations, OCP dispose d’une station mobile de mesure de la qualité de l’air pour s’assurer du respect des normes en matière de qualité de l’air, a conclu l'office.



Ouarzazate

La commune de Ouarzazate organise, le 4 novembre, une journée d’étude consacrée à l’examen des actions et projets à mettre en œuvre pour la relance de la province et la région de Drâa-Tafilalet.

Cette rencontre sera rehaussée par la présence de plusieurs ministres, des responsables des offices et établissements publics, en plus de hauts fonctionnaires des administrations centrales, des élus et les représentants du secteur privé et du monde associatif. Un communiqué des organisateurs indique que les débats porteront notamment sur "les besoins urgents" de la population de la région. Les panélistes mettront également la lumière sur "la problématique de l’enclavement terrestre et aérien" et sur la relance des secteurs touristique et cinématographique, ajoute-t-on.



Guelmim

La ville de Tagant dans la province de Guelmim accueillera, du 3 au 5 novembre, son premier Festival de l’olivier placé sous le signe "L’olivier des oasis, une locomotive du développement et du tourisme écologique dans la région de Guelmim-Oued Noun". Le festival s’assigne pour objectif de contribuer à la valorisation des produits oléicoles de l’oasis de Tagant et des communes avoisinantes à l’instar de Timoulay et d’Ifrane Atlas Saghir, a souligné dans une déclaration à la MAP, le président de l’association organisatrice, Mohamed Bouzandak.

Cette manifestation destinée à renforcer l’animation culturelle et sportive dans la commune de Tagant sera marquée par des conférences sur la thématique du festival avec la participation d’experts internationaux, outre des ateliers de formation au profit des agriculteurs locaux sur "Les modes d’extraction et de préservation de l’huile d’olive".

Les organisateurs ont prévu aussi "un village d’olivier" qui abritera des activités de divertissement au profit des enfants, ainsi que des spectacles de fantasia et des compétitions de chasse et d’athlétisme.