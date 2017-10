RAM assure la liaison Casablanca-Beyrouth à bord d'un Dreamliner

La Royal Air Maroc (RAM) a assuré pour la première fois la liaison entre Casablanca et Beyrouth à bord d'un Boeing 787 Dreamliner, a indiqué samedi dans la capitale libanaise, le directeur des ventes de la compagnie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Abderhman Ibrahimi.

Intervenant lors d’une cérémonie pour célébrer le 60è anniversaire de la RAM , il a souligné que la ligne Casablanca-Beyrouth se renforce de plus en plus en passant de 3 à 6 vols par semaine.

A cette occasion, un mini-tournoi de football a été organisé avec la participation de sept équipes de joueurs libanais résidant à l’étranger et l'équipe de la sécurité intérieure du Liban, et ce en présence de l'ambassadeur du Maroc à Beyrouth , M'hamed Grine et du ministre libanais du Tourisme, Avedis Guidanian.

Cette manifestation est une contribution du Maroc et de la RAM qui a permis aux Libanais installés à l’étranger de renouer contact avec leur pays d’origine, a noté M. Grine, ajoutant que la compagnie aérienne nationale est une institution modèle en matière de développement et de solidarité entre les pays selon une approche gagnant-gagnant basée sur le respect mutuel.

A rappeler que la RAM a été choisie par Skytrax, pendant trois années consécutives, comme la meilleure compagnie régionale en Afrique en reconnaissance de son rôle de pionnier en tant que transporteur aérien continental.

Avec une flotte de près de 60 avions, la compagnie dessert 97 destinations sur quatre continents et emploie 4 000 personnes de différentes nationalités.



Hooplacar élue meilleure start-up du Maroc par SeedStars World

Hooplacar, une start-up opérant sur le marché de l'affichage publicitaire, a été élue meilleure start-up au Maroc après avoir remporté la compétition régionale de SeedStars, organisée le 20 octobre à Casablanca par SeedStars World.

En effet, ce titre de meilleure start-up au Maroc permettra à Hooplacar de représenter le Maroc à la compétition mondiale prévue en Suisse le 12 avril 2018, indique un communiqué de la start-up parvenu mercredi à la MAP. La compétition SeedStars World, qui a eu lieu dans plus de soixante pays, a pour objectif de sélectionner les meilleures start-ups de leur région, pour ensuite les faire concourir au niveau mondial, en Suisse, devant un panel de plus de 1000 investisseurs et acteurs de l’entrepreneuriat, précise le communiqué, notant que les lauréats de cette compétition ont accès à des investissements allant jusqu’à 1 million de dollars.

Hooplacar, la start-up gagnante, permet aux annonceurs de mettre leur message publicitaire sur des voitures de particuliers, avec une technologie de pointe, qui permet de piloter la campagne publicitaire et recueillir de nombreux indicateurs marketing en temps réel, fait savoir la même source, poursuivant que ce modèle s’appuie sur l’économie collaborative, dans le sens où il permet à des particuliers de gagner un revenu passif grâce à leur véhicule, tout en assurant à la start-up d’être la plus compétitive possible au niveau des prix proposés à ses clients.

Deux autres start-ups ont été primées à Casablanca, à savoir Manageo, arrivée en deuxième position. Il s'agit d'une plateforme en ligne qui facilite la gestion administrative aux PME.

Eko-Geste Dari, qui a occupé la troisième position, offre, pour sa part, un service innovant de gestion des déchets, conclut le communiqué.