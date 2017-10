Cocaïne

Les éléments de la sûreté nationale de l'aéroport international Mohammed V de Casablanca ont procédé, jeudi après-midi, à l'arrestation d'un citoyen de la Guinée Bissau, âgé de 30 ans, pour son implication présumée dans une affaire de trafic international de drogues et de psychotropes. La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué dans un communiqué que la fouille des valises du mis en cause, qui était à bord du vol en provenance de l’aéroport de Sao Paulo (Brésil), a permis la saisie d'un total de 4 kg et 550 g de cocaïne.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés par les services de la DGSN pour lutter contre le trafic international de drogues et de psychotropes, souligne la même source.



Rabat

Le Jardin zoologique national de Rabat (JZN) a connu, récemment, la naissance de plusieurs animaux, dans le cadre de la stratégie de conservation des espèces menacées de disparition.

Il s'agit de 9 mouflons à manchettes, 8 ibis chauves, 7 gazelles dorcas, 6 cerfs de Barbarie, 4 lémurs catta, 3 servals et plusieurs autres espèces sauvages et exotiques, indique le JZN dans un communiqué, précisant que ces nouvelles naissances viennent enrichir la collection de faune africaine qu’abrite le zoo, portant son nombre total d’animaux à environ 2.000, vivant dans des biozones reproduisant les écosystèmes d’origine de ces espèces.

Les équipes vétérinaires et zootechniques du JZN prennent les dispositions nécessaires, afin d’assurer les conditions d’acclimatation de ces nouveau-nés, notamment au niveau des lieux de présentation, de l’alimentation et de l’accompagnement sanitaire.

Le JZN s’inscrit ainsi dans la constitution de noyaux fondateurs d’espèces menacées en vue de leur réintroduction dans leur milieu d’origine, souligne la même source.