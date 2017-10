Khouribga

La brigade de la police judiciaire du district provincial de la sûreté de Khouribga a procédé, mardi, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), à l'arrestation de deux individus pour leur implication présumée dans une affaire de vol avec violence, d'enlèvement et de viol.

Les mis en cause, âgés de 21 et 27 ans, ont commis, le 14 octobre, un vol qualifié dans la banlieue de Khouribga, s'emparant de la voiture et des objets personnels d'un Marocain résidant à l'étranger et d'une fille l'accompagnant, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que les deux suspects ont par la suite violé cette dernière après l'avoir entraînée de force dans une zone rurale au niveau de la route nationale menant vers Fquih Ben Salah.

Les investigations effectuées par les services de sûreté ont abouti à l'identification et l'interpellation des deux suspects ainsi qu'à la saisie des objets volés appartenant à la victime, souligne la même source, notant que la voiture volée a été retrouvée immédiatement après le signalement de l'incident suite à une panne technique.



Kénitra

La direction de la prison locale de Kénitra a annoncé qu’un détenu est décédé, mercredi, à l’hôpital Al-Idrissi.

Le détenu (H.B) avait été transféré à l’hôpital, le 6 octobre, en provenance de la prison locale Souk Larbaa, après avoir été atteint d’une anémie, précise la direction, citée par un communiqué de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion.

Le prisonnier décédé purgeait une peine de 20 ans de prison ferme, pour avoir délibérément mis le feu à un domicile, a fait savoir la même source.



Cocaïne

Une quantité de 1.550 g de cocaïne, dissimulée dans 80 capsules, a été extraite des intestins d'un ressortissant nigérian, au Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd (CHU) de Casablanca, a indiqué mercredi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le suspect (40 ans), qui était à bord d’un vol en provenance de Sao Paulo (Brésil), a été arrêté à l'aéroport international Mohammed V de Casablanca, le jeudi 19 octobre, a précisé la DGSN. Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête, menée sous la supervision du parquet compétent. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par les services de la DGSN en vue de lutter contre le trafic international des drogues et des psychotropes.