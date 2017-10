Oujda

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire d’Oujda ont procédé, lundi, à l’arrestation de trois ressortissants du Mali et de la Guinée, résidant de manière illégale au Maroc, pour leur lien présumé avec un réseau criminel actif dans l’enlèvement, le chantage et le trafic d’êtres humains. Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que, selon les premiers éléments de l’enquête, les services de sûreté ont reçu, lundi après-midi, un avis d’un ressortissant tchadien affirmant qu’il était séquestré dans un appartement situé au quartier Al-Qods à Oujda avant qu'il ne parvienne à s’en échapper.

Les services de sûreté ont, par la suite, ouvert une enquête immédiate et minutieuse qui a permis la libération de cinq ressortissants de différentes nationalités de l’Afrique subsaharienne qui étaient séquestrés par les membres de ce réseau criminel depuis vendredi dernier, ajoute la même source. Les investigations ont également permis d’interpeller trois suspects et la saisie d’un ordinateur portable, de 26 passeports émis par des pays africains et des reçus documentant les opérations de transfert d’argent relatives au chantage, précise la DGSN, faisant savoir que les mis en cause séquestraient les candidats à l’immigration clandestine et réclamaient des rançons par téléphone aux familles des victimes pour procéder à leur libération.



DGAPR

Dans une mise au point, la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a démenti les allégations relatives à "l'augmentation" de son budget, exprimant son étonnement suite aux informations relayées par certains médias électroniques à ce sujet.

La DGAPR a affirmé qu'elle "dénonce la diffusion de telles allégations et les motifs de ses auteurs", rappelant qu'elle "s'est adressée à plusieurs reprises aux parties concernées pour le manque de ressources humaines et financières dont elle souffre sans recevoir de réponse de leur part".

Elle a également expliqué que les 800 millions de dirhams affectés au Fonds spécial pour le soutien des établissements pénitentiaires (FSSEP) au terme du projet de loi de Finances 2018, "ne sont que des crédits d'engagement et non de paiement, ce qui veut dire que ces fonds constituent le seuil maximal des dépenses autorisées à être engagées pour la mise en oeuvre des investissements prévus."



Essaouira

Le coup d’envoi de la 3ème édition de la randonnée de cœur dite "Trek des Gazelles", une initiative de cœur, destinée à venir en aide aux enfants atteints de cancer au Maroc, a été donné lundi à Essaouira, à l’initiative de l’Association française "Trek des Gazelles".

Ouverte à 144 participantes marocaines mais aussi étrangères, notamment de France, des Etats-Unis d’Allemagne et de la Suède, cette randonnée devra s’achever le 26 octobre à Cap Tafelney, sur un trajet long de 60 km.

Ce trek féminin et solidaire se veut, selon sa fondatrice, Mélanie Salgues, "un hommage aux femmes venues de tous horizons, meneuses de combats, courageuses et engagées dans notre société de consommation. Une randonnée symbolique exprimant des valeurs de solidarité et d’espoir".

Marraines de cœur, les gazelles marchent pour soutenir les enfants malades, souvent privés de mobilité, explique-t-elle.

Ce périple est organisé, en trois étapes, dont la première reliant la plage d’Essaouira à Takouchte sur une distance de 25 km, la seconde entre Takouchte et Sidi Ahmed Sayeh (16 km), et la troisième étape sur 19 km entre Sidi Ahmed Sayeh et la plage de Tafedna.