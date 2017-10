Ralentissement du rythme de progression du crédit bancaire en août



La progression du crédit bancaire a ralenti à 5,1% en août 2017 après 5,8% un an auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

L'évolution du crédit bancaire reflète essentiellement une accentuation de la baisse des facilités de trésorerie à 3,4% après 0,8%, une décélération de la croissance des crédits immobiliers de 3,9% à 3,7% et une progression des crédits à la consommation de 4,5% contre 4,7%, explique BAM dans une note relative aux indicateurs clés des statistiques monétaires du mois d’août 2017.

En revanche, les prêts à l'équipement se sont accrus de 13,5% après 11,2% en juillet 2017, relève la note. Par secteur institutionnel, les concours alloués au secteur non financier ont augmenté de 4,4% après 4,3% le mois précédent, fait savoir BAM, précisant que cette évolution traduit une accélération de la progression des crédits au secteur privé de 3,6% après 3% avec un accroissement tant des concours aux sociétés non financières privées de 3,3% après 2,6% que de ceux aux ménages de 3,9% après 3,5%. Pour ce qui est des concours aux sociétés publiques, leur croissance a ralenti à 15,6% après 21,9%.

En glissement mensuel, le crédit bancaire a accusé une baisse de 0,5% sous l'effet principalement du repli de 3,3% des facilités de trésorerie, indique la note. S'agissant des autres catégories du crédit, les prêts à l’équipement se sont accrus de 2,5% et ceux à la consommation de 0,7%, tandis que les concours à l’immobilier sont restés quasiment inchangés d’un mois à l’autre, ajoute la même source.



BAM et la Banque Centrale de Djibouti conviennent de renforcer leur coopération



Bank Al-Maghrib (BAM) et la Banque Centrale de Djibouti (BCD) ont procédé à la signature d'une convention de coopération générale visant à instituer un cadre formel des relations bilatérales et à renforcer la coopération et le partenariat entre les deux institutions. Signé, récemment à Washington, par Abdellatif Jouahri, wali de Bank Al-Maghrib, et Ahmed Osman Ali, gouverneur de la Banque Centrale de Djibouti, cet accord s’inscrit dans la volonté commune des deux Banques centrales à approfondir le partage d’expériences, notamment dans les domaines de la politique monétaire, de la supervision bancaire, de la stabilité financière et de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, indique un communiqué conjoint des deux institutions, parvenu à la MAP.

La convention de partenariat BAM-BCD a été signée en marge de la participation des deux gouverneurs aux Assemblées annuelles 2017 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale (9 au 15 octobre à Washington D.C), précise la même source.