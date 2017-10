El Jadida



Le service de la police judiciaire d'El Jadida a procédé, jeudi, à l'arrestation de quatre étudiants à l’université Abou Chouaib Doukkali pour leur implication présumée dans une affaire d’enlèvement et de séquestration d'un fonctionnaire de police.

Les mis en cause ont enlevé un fonctionnaire de police dans la rue, l'ont privé illégalement de sa liberté et séquestré dans une dépendance de la cité universitaire, avant que les forces de l’ordre n’interviennent pour le libérer et arrêter les quatre suspects, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Une enquête judiciaire a été ouverte à l’encontre des accusés sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les circonstances de cette affaire et appréhender toute personne impliquée dans ces actes criminels.



Errachidia



Un individu ayant de multiples antécédents judiciaires pour crimes violents s'est immolé par le feu sans raison apparente, jeudi après-midi, à proximité de l'entrée principale du commissariat de police à Errachidia, a-t-on appris auprès de la sûreté régionale de la ville.

Les éléments de police ont pu maîtriser la personne concernée qui était dans un état très agité et sont parvenus à éteindre le feu à temps, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que l'individu a été transférée d'urgence vers l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires après qu'il avait subi des brûlures superficielles.



Arrestation



Le service provincial de la police judiciaire d'El Jadida a procédé, mardi, à l'arrestation d'un individu pour son implication présumée dans une affaire de falsification et détention de faux billets de banque et de leur mise en circulation, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Le prévenu a été appréhendé en possession de onze billets de banque falsifiés de 200 et 100 DH d'une valeur de 1900 dirhams, ainsi que d'une somme d'argent authentique obtenue grâce à l'utilisation de ces faux billets estimés à 24.184 DH.

Les opérations de fouille effectuées par les services de sûreté sur les lieux qu'occupait le suspect dans la région de Ouled Frej, dans la banlieue d'El Jadida et dans les environs de Ouezzane, ont permis la saisie de 105 faux billets de banque de 200 DH, de 33 billets de 100 DH, de 12 billets de 50, soit un montant total de 24.900 DH, ainsi que d'un ordinateur portable et du matériel utilisé dans la falsification