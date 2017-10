Jerada



Quelque 2.462 personnes relevant des villes de Touisset et d'Aïn Béni Mathar, dans la province de Jérada, ont bénéficié d’une caravane médicale multidisciplinaire organisée les 14 et 15 octobre courant. Initiée par la Fondation '’Saham’’ en coordination avec la délégation provinciale de la santé et le soutien de la province et du Conseil provincial, cette caravane s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour rapprocher les services médicaux des catégories sociales démunies.

Selon un communiqué de la province de Jérada, les bénéficiaires de cette caravane relèvent des villes et communes d’Aïn Béni Mathar, Ouled Sidi Abdelhakem, Lamrija, Oulad Ghzil, Touissit, Rass Oufour, Sidi Boubker et Tiwli.

Cette action humanitaire qui était encadrée par un staff médical et paramédical a été marquée par des consultations et des analyses médicales liées à différentes spécialités (ophtalmologie, rhumatologie, génécologie, médecine dentaire, pédiatrie, cardiologie, endocrinologie…).



Cocaïne



La cocaïne extraite des estomacs de deux ressortissants subsahariens à l'hôpital universitaire Ibn Rochd à Casablanca a atteint 125 capsules, d'un poids de 2,115 kg, selon la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Les éléments de la police de l'aéroport international Mohammed V de Casablanca avaient interpellé, les 7 et 10 octobre, les deux mis en cause (un Nigérian et un Sud-Africain), qui voyageaient à bord d'un vol en provenance de Sao Paulo (Brésil) pour leur implication présumée dans une affaire de trafic de drogue, indique la DGSN dans un communiqué. Les prévenus ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, fait savoir le communiqué.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus consentis par la DGSN dans la lutte contre le trafic international de drogue et de psychotropes, conclut la même source.



Marrakech



Les services de la police de Marrakech ont procédé récemment à l'arrestation d'un individu qui faisait l'objet d'un mandat de recherche international pour trafic de drogue, a indiqué une source sécuritaire.

Le prévenu a été arrêté au niveau d'un barrage de police sur la route nationale reliant Fès et Marrakech après un contrôle de routine, a ajouté la même source, précisant que les investigations et le contrôle des bases données de la DGSN ont révélé qu'il faisait l’objet d’un mandat de recherche pour trafic international de drogue.

Par la suite, le mis en cause a été déféré devant le service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech pour l’accomplissement des procédures d’usage dans pareils cas, en coordination avec le parquet compétent.