Errachidia

Un gardien de paix rattaché à la police régionale d'Errachidia a été contraint, vendredi, de faire usage de son arme de service pour arrêter un multirécidiviste qui a opposé une farouche résistance aux éléments de police et mis en danger la vie d'un commissaire, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Une patrouille de police a tenté d’arrêter le mis en cause recherché pour coups, blessures à l’arme blanche et tentative d’incendie volontaire au domicile familial, ajoute la DGSN dans un communiqué, précisant que le prévenu a mis en danger la vie des éléments de police à l'aide d'un couteau, ce qui a contraint un policier à tirer une balle, blessant le suspect au niveau du pied droit.

Les investigations se poursuivent par le service régional de la police judiciaire, conclut le communiqué.



Agadir

Une cargaison de 7600 kg de friperie transportée à bord d’un camion a été interceptée vendredi soir par les éléments de la brigade mobile des douanes d'Agadir.

La saisie a été réalisée à la zone industrielle à Ait Melloul, a-t-on appris samedi auprès de la direction régionale des douanes et impôts indirects, qui précise que les ballots de friperie étaient soigneusement camouflés par des caisses de semence de pommes de terre. Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de cette opération de contrebande.



Rabat

Le service préfectoral de la police judiciaire de Rabat a ouvert une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet général compétent, à l'encontre d'un Français d'origine marocaine pour son implication présumée dans une affaire de falsification, d'usurpation d'identité et de conduite en état d'ivresse, indique, vendredi, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Un policier de la circulation a arrêté le mis en cause, âgé de 36 ans, pour une infraction routière et la conduite en état d'ivresse, et ce dernier a présenté à l'agent de police une carte professionnelle falsifiée comprenant sa photo et son identité et une carte d'adhésion à une Rabita des Chorfa, dans sa tentative de se soustraire au PV de l'infraction. L'opération de pointage dans la base de données de la DGSN a révélé que le prévenu faisait l'objet d'une plainte officielle formulée par les autorités judiciaires françaises pour avoir purgé une peine partielle d'une durée de 7 ans sur 10 ans de prison ferme prononcée par la Cour de cassation de Paris pour son implication dans une affaire de trafic international de drogue, souligne la même source.