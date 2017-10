Accidents

23 personnes ont été tuées et 1.950 autres blessées, dont 104 grièvement, dans 1.386 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 02 au 08 octobre 2017, a indiqué mardi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Ces accidents sont principalement dus au défaut de maîtrise, au non-respect de la priorité, à l'inadvertance, à l'excès de vitesse, au non-respect de la signalisation, à la circulation sur la voie gauche et en sens interdit et à la conduite en état d'ivresse.

Concernant les opérations de contrôle et de répression en matière de circulation et de roulage, les services de sûreté ont fait état de 42.232 contraventions et ont dressé 12.324 procès-verbaux qui ont été soumis au parquet, alors que 29.908 amendes transactionnelles ont été recouvrées.

Les sommes perçues ont atteint 6.145.275 dirhams, selon la DGSN qui a fait état de la mise en fourrière municipale de 4.832 véhicules, de la saisie de 7.251 documents et du retrait de la circulation de 241 véhicules.



Oujda

La 8ème édition des Journées des technologies de l'information et de la communication (TIC) ayant pour thème ''Technologies, innovation et apprentissage'' et initiée par l’Université Mohammed Premier (UMP-Oujda) en partenariat avec l’Agence de développement de l’Oriental (ADO), se tiendra, les 30 et 31 octobre courant, au campus universitaire de transfert de technologies et d’expertise à Oujda.

En plus des retours d’expériences en matière d’usage des outils numériques qui seront présentés, les chercheurs sont invités à réfléchir aux questions complexes liées à l’examen des rapports entre technologies, innovation et apprentissage.

''Comment s’alimentent-elles les unes des autres ?'' et ''Comment l’apprenant s’approprie-t-il ces trois dimensions et dans quel ordre?'', ''Les technologies comme vecteur de l’innovation pédagogique'', ''Apprendre pour innover ou innover pour apprendre ?'' et ''Les technologies émergentes en éducation : de l’innovation à l’apprentissage'', sont les principales questions qui seront soulevées et débattues par les participants.



Guelmim

L’Agence du développement social (ADS) exposera lors du Salon régional des dattes de Taghjijt (province de Guelmim), du 12 au 15 octobre, les différents programmes et actions qu’elle a entrepris au niveau de cette commune.

Un communiqué de l’ADS indique que ce salon, placé sous le signe "Les oasis de Oued Noun, un héritage historique et humanitaire reliant le Maroc à l’Afrique", sera l’occasion de "présenter les programmes réalisés par l’agence dans la commune de Taghjijt".

Cet évènement offrira également l'opportunité d’exposer les programmes de l’agence en matière d’insertion sociale par l’économie, notamment les programmes "Maroc Moudarat" et "Tatmine" qui visent à soutenir et améliorer les revenus des catégories vulnérables oeuvrant dans des filières productives, de services ou de création de petites entreprises, souligne la même source.