Salé

Le juge d'instruction près le tribunal de première instance de Témara a ordonné, jeudi soir, la mise en détention à la prison locale de Salé de six individus d'un réseau de trafic international de drogue, après leur audition, dans le cadre de l'interrogatoire préliminaire. Les mis en cause, qui ont été présentés auparavant devant le procureur du Roi au même tribunal, ont été accusés "de possession, de transport, de trafic, d'exportation et d'importation de drogue et de détention d'arme sans raison", a indiqué une source judiciaire.

Le Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ) avait procédé, récemment, en coordination avec la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et suite à des informations précises fournies par les services sécuritaires, au démantèlement d'un réseau criminel de trafic international de drogue en possession de 2,588 tonnes de cocaïne d'une valeur de 25 milliards 858 millions de dirhams (environs 3 milliards de dollars).



Bejaâd

La ville de Bejaâd a vécu la semaine écoulée au rythme des festivités du Moussem du saint Sidi Bouabid Charki avec un riche programme d'activités religieuses, culturelles et socioéconomiques. Ce rendez-vous annuel, qui commémore le fondateur de la Zaouïa Charkaouia, contribue en effet à stimuler la dynamique culturelle, économique et commerciale au niveau de la ville et sa région. Le Moussem qui a été initié par le conseil municipal de Bejaâd, en collaboration avec d'autres partenaires, a été, d'autre part, ponctué de spectacles de fantasia avec la participation de cavaliers issus des différentes tribus de la région qui ont attiré une immense foule. Un concours de mémorisation et de déclamation du Saint Coran a été en outre organisé au terme duquel des prix ont été remis aux différents lauréats.



Rabat

L’Association Sila pour la santé mentale organisera, le 10 octobre dans la salle de fête de la wilaya de Rabat, une conférence intitulée "L’intérêt de la prise en charge psychosociale dans la santé mentale".

Cette conférence, qui sera donnée par le professeur Omar Battas, chef de service de psychiatrie CHU Ibn Rochd, s’inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la santé mentale, indique un communiqué de l’association.