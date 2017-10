Lancement prochain d'une nouvelle

liaison maritime Nador-Almeria

La compagnie maritime Africa Morocco Link (AML) lancera prochainement une nouvelle liaison directe entre les ports de Nador et d’Almeria (sud de l’Espagne), a indiqué jeudi l’Autorité portuaire d’Almeria dans un communiqué publié sur son site web.

AML commencera à la mi-octobre à opérer une ligne régulière pour passagers et trafic roulier (Ro-Ro) Nador-Almeria par le biais de son navire "Diagoras", avec une fréquence quotidienne, a précisé l’Autorité portuaire qui a exprimé "sa satisfaction" pour cette nouvelle liaison.

La présidente de l’Autorité portuaire d’Almeria, Mari Carmen Ortiz, a reçu récemment les représentants de la compagnie maritime qui ont affirmé avoir pour objectif la consolidation de cette ligne régulière dans le futur, a fait savoir la même source.

De son côté, Mme Ortiz a mis en exergue l’importance de l’installation de cette nouvelle compagnie dans la Station maritime du port d’Almeria, estimant que cette ligne régulière avec Nador permettra une amélioration notable du service, une augmentation du trafic passager et roulier et la mise en place d’une importante offre en perspective de la saison d’hiver.

Long de près de 142 mètres, le navire "Diagoras" compte 131 cabines et dispose d’une capacité d’accueil de 1.135 passagers ainsi que de 634 mètres linéaires de garage.





Progression du trafic des terminaux

à conteneurs au port Tanger-Med

æ©Le trafic des terminaux à conteneurs du Port Tanger-Med s’est établi, à la fin du troisième trimestre 2017, à 2.404.728 EVP (équivalent vingt pieds), soit une progression de 12% par rapport à la même période une année auparavant, selon l'Autorité portuaire de Tanger-Med (TMPA).

Le trafic import-export de conteneurs a connu, durant cette période, une croissance de 17% par rapport au troisième trimestre 2016, a précisé un communiqué de la TMPA. Concernant l'activité de voitures neuves, 295.000 véhicules ont été manutentionnés sur les deux terminaux à véhicules Renault et Common User, durant le troisième trimestre 2017, dont 192.000 véhicules provenant de l’usine Renault Mellousa, en hausse de 10% en glissement annuel. Et pour l'activité hydrocarbures, le trafic de produits raffinés au niveau du terminal hydrocarbures s’est porté à 5.645.000 tonnes, pour cette période, en légère augmentation de 0,5%, par rapport au 3ème trimestre 2016, a expliqué la même source, notant que cette croissance est portée par l’importation du fuel oil.