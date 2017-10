Arrestation

Sur la base d'informations fournies par la Direction générale de surveillance du territoire national (DGST), le service préfectoral de la police judiciaire de Rabat a procédé, jeudi après-midi, à l'arrestation d'un individu pour son implication présumée dans une affaire de vol qualifié et d'abus de confiance, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le mis en cause, âgé de 23 ans et sans antécédents judiciaires, a commis le vol mercredi matin dans le domicile de son employeur à Rabat, en mettant la main sur une somme de 2,3 millions de dirhams placée dans un coffre-fort non fermé, précise la DGSN dans un communiqué. L'enquête a permis d'appréhender le prévenu dans un hôtel, en possession de reçus indiquant le dépôt de la grande part de la somme volée dans son compte bancaire. Le suspect a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet général en vue de déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.



Interpellation

La brigade de la police judiciaire de Témara a procédé, jeudi, à l'arrestation d'un individu pour son implication présumée dans une affaire de vol à l'arme blanche dans une banque, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les services de la sûreté nationale ont été informés d'un vol sous la menace de l'arme blanche au sein d'une agence bancaire, située au quartier Nahda 2 à Témara, précise la DGSN dans un communiqué, notant que le suspect (35 ans) est parvenu à mettre la main sur une somme de 16.700 DH avant de prendre la fuite.

L'enquête a permis d'identifier et d'arrêter le mis en cause dans un court laps de temps, en possession de 14.300 DH d'objets volés et de trois armes blanches qu'il aurait utilisées pour commettre son forfait.

Le suspect a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet général compétent en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.