Nador

1.120 personnes ont bénéficié d’une caravane pluridisciplinaire organisée, samedi dernier, dans la commune de Kariat Arkman à Nador, par la délégation du ministère de la Santé.

Initiée en coordination avec l’Association des médecins du secteur public à Nador et Driouech et la collectivité territoriale, cette caravane a été supervisée par un staff médical spécialisé en gynécologie, en cardiologie, en médecine buccodentaire, en pédiatrie, en urologie, en ophtalmologie, en orthopédie, en neurologie et en odontologie, dont les services ont bénéficié à plus de 150 patients, en plus de prestations en médecine générale, indique mercredi un communiqué du ministère de la Santé. De plus, quelque 500 examens biologiques et dépistages de diabète et de blennorragie et autres analyses ont été réalisés, souligne le communiqué. 81 enfants ont été circoncis dans le cadre de cette campagne, qui a profité aux populations des douars de la commune de Karita Arkman et des autres communes voisines, comme celles de Berkanyine, Ras El Mae et Oulad Daoued.



Psalmodies

La 13ème édition du Prix international Mohammed VI de mémorisation, de déclamation, de psalmodie et d'exégèse du Saint Coran aura lieu les 14 et 15 novembre prochain, a annoncé, mercredi, le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

La cérémonie d'ouverture de cette compétition, qui intervient dans le cadre de la célébration de l'Aid Al Mawlid Annabaoui Acharif pour l'an 1439, est prévue le mardi 14 novembre à la salle de l'école coranique de la mosquée Hassan II à Casablanca, ajoute le ministère dans un communiqué. Cette édition, à laquelle vont participer des récitateurs issus de différents pays arabes, islamiques et africains, d'Europe et d'Asie, illustre la sollicitude dont le ministère entoure le Livre Saint, précise-t-on de même source.



Héliportage

Un nouveau-né prématuré, dans un état critique, a été transféré, mardi, de l'hôpital provincial de Tan Tan au centre hospitalier régional d'Agadir, par un hélicoptère médicalisé de l'unité mobile de réanimation et de secours relevant de la Direction régionale de la santé de Laâyoune.

Le nouveau-né, qui a été transféré en compagnie d'un staff médical et paramédical spécialisé dans la médecine d'urgence, reçoit actuellement les soins au service de pédiatrie et de néonatologie au sein de l'hôpital, indique mercredi un communiqué du ministère.

L'évacuation du bébé s’est déroulée dans de bonnes conditions, grâce à la coordination étroite entre le Service d’assistance médicale d’urgence (SAMU), l'unité mobile de réanimation et de secours de Laâyoune, le centre hospitalier régional d'Agadir et la Délégation provinciale de la santé de Tan Tan, donnant lieu à une grande satisfaction auprès de sa famille et du staff médical, ajoute la même source.