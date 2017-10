Tétouan

Un policier de la circulation a été agressé, dimanche soir à Tétouan, à l'arme blanche lors de l'exercice de ses fonctions sur la voie publique par un individu présentant des troubles mentaux, apprend-on auprès de la préfecture de police de la ville.

Selon les premières informations, l'individu, qui présente des signes de troubles mentaux, a attaqué par derrière le policier en le prenant par surprise, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que l'assaillant a agressé à l'aide d'une arme tranchante le policier qui a été contraint de faire usage de son arme de service. Le policier a été grièvement blessé, ce qui a nécessité son transfert à l'hôpital où son état s'est relativement amélioré, alors que le suspect a pris la fuite avant d’être arrêté, portant les traces d'une blessure au niveau de l’épaule causée par le coup de feu tiré, ajoute la même source.



Youssoufia

La 11ème caravane de "Baba Achour", qui sillonne depuis samedi les principales artères de la province de Youssoufia, constitue une occasion pour faire connaître et valoriser des traditions ancestrales locales de la fête de Achoura et sensibiliser sur l’importance de les préserver.

Cette caravane, organisée du 30 septembre au 20 octobre, sous le signe "Le patrimoine immatériel, un pilier de notre identité", revêt une grande importance vu ses dimensions socioculturelles qui offrent l’opportunité aux habitants locaux notamment les jeunes et les enfants, d’interagir avec ses activités tout en interpellant le patrimoine matériel et immatériel.

A rappeler que la caravane de "Baba Achour" sillonnera dans les prochains jours d’autres quartiers de la ville de Youssoufia et plusieurs communes relevant de cette province, dont le centre Chemaia, Sidi Chiguer et Ras El Ain.