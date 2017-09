Distinction

L’Université Cadi Ayyad de Marrakech vient d’être insérée dans le Top 300 mondial dans le domaine des mathématiques, sur 1.200 universités mondiales et ce, dans le cadre du prestigieux classement Shanghai Ranking 2017. Avec cette performance, l’UCA de Marrakech est première au podium des universités au Maroc, du Maghreb et de l’Afrique francophone en mathématiques, indique un communiqué de cet établissement universitaire.

Et de poursuivre que ce classement conforte également la position de l’UCA qui occupe pour ce qui est de la physique, le troisième rang en Afrique, et la deuxième place dans le monde arabe. Ce classement, rappelle la même source, se fonde sur six critères en relation avec la qualité de l’éducation, la qualité de l’établissement, les recherches publiées, et le pourcentage de réussite.



Arrestation

Le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca a procédé, en collaboration avec les éléments de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), à l'arrestation de six individus, dont une fille, soupçonnés d'appartenir à un réseau criminel actif dans le vol avec violence et à l'aide de voitures volées, indique mardi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

La DGSN précise que les services de sûreté de Casablanca ont reçu des plaintes contre cinq personnes, dont une fille, qui utilisent des voitures différentes pour agresser leurs victimes et les délester de leurs téléphones portables et parfois de leurs voitures, sous la menace de la violence, et ce dans plusieurs quartiers et zones périphériques de la ville.