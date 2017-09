Concours

L'Université Hassan 1er de Settat s’est distinguée, pour la deuxième année consécutive, en remportant plusieurs prix internationaux dans le domaine de l’invention et de l'innovation.

Dans un communiqué, l’Université a indiqué que l’étudiant Amine Laksir a remporté trois médailles d'or et une coupe suite à sa participation au concours international de l'invention et de l’innovation, récemment organisé à Toronto au Canada sous le signe "I Can".

M. Laksir a été primé pour avoir inventé un appareil visant à protéger contre l’explosion des batteries et chargeurs des téléphones portables, tablettes et ordinateurs portables, précise la même source.

Sa deuxième invention consiste en un appareil pour aider une catégorie de personnes à besoins spécifiques à contrôler leurs ordinateurs via des mouvements de la tête.



Saisie

Une quantité de 6.700 comprimés psychotropes de marque "Rivotril" a été saisie, dimanche soir au port Tanger-Med, en possession d'un ressortissant marocain résidant en Italie, a-t-on appris auprès d'une source douanière.

Des éléments de la douane, en coordination avec les services de police, ont mis la main sur cette quantité de psychotropes et procédé à l'arrestation du mis en cause qui était à bord d'un autocar en provenance d'Italie, a précisé la même source, notant que le suspect a été livré à la police judiciaire de Tanger-Med pour les besoins de l'enquête.

La mise en échec de cette tentative d’introduction de comprimés psychotropes au Maroc s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services de douane pour lutter contre le trafic de drogue et de psychotropes.