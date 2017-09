Séminaire sur le transport durable



Le ministère de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau et l'ambassade de Suède à Rabat organisent le 20 septembre courant à Casablanca un séminaire international sur le transport durable sous le thème "Le transport durable au Maroc: défis et solutions".

Ce séminaire, qui s'inscrit dans le cadre de la démarche environnementale volontariste du Maroc et de la Suède dans le domaine du transport durable, a pour vocation d'exposer les différentes actions entreprises par les deux pays en matière de développement durable et de lutte contre les changements climatiques en engageant des réformes profondes dans les différents modes de transport pour répondre à leurs engagements sous l'accord de Paris et lors de la COP22, indique un communiqué du ministère.



Conférence sur les mouvements migratoires méditerranéens



"Mouvements migratoires autour de la Méditerranée : réalités et défis" est le thème d’une conférence internationale, qui sera organisée les 22 et 23 septembre à Tunis avec la participation du Maroc.

Cette conférence qui sera organisée par le réseau "Alarmphone-Tunis" en partenariat avec le bureau Afrique du Nord de la Fondation Rosa Luxembourg, sera marquée par la participation d’acteurs de la société civile et d’universitaires représentant la Tunisie, le Maroc, l’Algérie, la Libye, l’Egypte, l’Italie, la France, l’Allemagne, la Suède, l’Espagne, la Grèce et la Suisse.

Les participants devront débattre des différents aspects des mouvements migratoires méditerranéens, ainsi que des défis et de la situation dans les différents pays d'Afrique du Nord avec des témoignages de groupes de migrants subsahariens auto-organisés résidant dans ces pays.