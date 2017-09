Libération



Une brigade conjointe composée d'éléments de la police préfectorale d'Al Hoceima et du district de police de Targuist a réussi, vendredi, en collaboration avec des éléments de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à localiser et à libérer une personne enlevée et séquestrée dans une région montagneuse de la ville d'Issaguen, indique, samedi, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les services de sûreté de Targuist avaient reçu la plainte d'une femme prétendant recevoir des appels téléphoniques d'individus l'informant de l'enlèvement de son mari et lui réclamant une rançon de 100.000 dirhams en échange de sa libération, précise la DGSN dans un communiqué, faisant savoir qu'une enquête judiciaire urgente a été ouverte suite à cette plainte, sous la supervision du parquet compétent.

Les investigations, auxquelles a participé une équipe spéciale de recherches et d'intervention, ont permis l'arrestation de deux individus en flagrant délit au centre d'Issaguen, au moment de recevoir la rançon, ajoute le communiqué, précisant qu'il s'agit de deux repris de justice faisant l'objet de plusieurs avis de recherche nationaux pour des crimes similaires et pour formation d'un réseau criminel, enlèvement, séquestration et demande de rançon.

Les recherches ont également permis de localiser et de retrouver la victime qui porte des traces de violence au niveau du dos et des mains, ajoute la même source, notant que les premiers soins nécessaires lui ont été prodigués.



Arrestation



Les services de la préfecture de police de Béni-Mellal ont procédé, samedi matin, à l'arrestation de quatre individus, dont deux filles, pour leur implication présumée dans une affaire d'ivresse publique manifeste, conduite en état d'ébriété, violence et d'outrage public à la pudeur, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Selon les premiers éléments de l'enquête, les mis en cause, dont un policier qui n'était pas en service, ont fait usage, sous l'emprise de l'alcool, de violence à l'encontre d'une personne, précise la DGSN dans un communiqué, ajoutant que deux d'entre eux sont également soupçonnés d'outrage public à la pudeur.

Les quatre prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.





Drogue



Les éléments de la police de Tétouan ont procédé à l'arrestation de deux dealers et à la saisie de 800 comprimés psychotropes.

Les deux dealers ont été arrêtés au quartier Barbouryin à Tétouan suite à une opération de surveillance et une embuscade savamment préparée, a indiqué une source policière.

Sur ordre du parquet général, des éléments de la police ont fouillé le domicile des suspects et procédé à la saisie de 800 comprimés psychotropes, une somme d'argent importante provenant du trafic de stupéfiants et de deux téléphones portables.

L'enquête menée avec les mis en cause a permis d'identifier leur principal fournisseur, a précisé la même source, notant qu'un avis de recherche a été lancé pour le retrouver.

Les deux individus ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête menée par la police judiciaire sous la supervision du parquet général compétent avant leur présentation devant la justice.