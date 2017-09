Arrestation

Le service préfectoral de la police judiciaire d'Agadir a procédé, jeudi soir, à l’arrestation de quatre individus, dont deux filles, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et trafic de drogues dures et de psychotropes, indique vendredi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

L'arrestation des quatre prévenus est intervenue suite à des informations minutieuses fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), précise la DGSN dans un communiqué, ajoutant que 1000 comprimés psychotropes et 20 g de cocaïne ont été saisis chez les mis en cause.

Les prévenus ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, ajoute la même source.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services de sûreté en matière de lutte contre le trafic de drogue et de psychotropes, conclut le communiqué.



Réseau

Le réseau social France Alumni Maroc a été lancé, officiellement jeudi soir à Rabat, avec pour objectif de permettre aux anciens diplômés marocains de l'enseignement supérieur français de rester en contact, d’échanger, de découvrir des opportunités d’emploi et d’être informés sur la vie culturelle, économique et entrepreneuriale française.

Projet porté par l’Espace Campus France Maroc, France Alumni Maroc vise à consolider et renforcer les relations avec la grande communauté des alumni marocains, avec comme premier projet la réalisation d’un annuaire des réseaux alumni.

Cet annuaire, qui permettra de mieux connaître les associations d’anciens et les établissements qu’elles représentent, témoigne de la vitalité de la coopération et de la relation d’exception qui unit le Maroc et la France.

Le site francealumni.fr, qui compte aujourd'hui près de 118.000 alumni venant de 116 pays, a été créé il y a deux ans, à l’initiative de l’ancien ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Il s’agit de regrouper sous un même sigle et étendard les nombreuses communautés d’anciens des établissements français de par le monde.