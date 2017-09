Accident

Trente-six personnes ont été blessées, dont une grièvement, dans une collision survenue, mercredi soir à Rabat, entre deux autocars, indiquent les autorités locales de la préfecture de Rabat.

Le drame a eu lieu au niveau d'un croisement à l'avenue Al Fadila (Cité Yaacoub Al Mansour), à la suite d'une collision entre un autocar de transport de voyageurs et un bus transportant les joueurs du Fath de Casablanca, section football (amateurs), précise-t-on de même source.

Les blessés ont été transférés à l'hôpital Ibn Sina pour recevoir les soins nécessaires, alors qu'une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin d'élucider les circonstances de cet accident et déterminer les responsabilités, ajoute la même source.



Arrestation

Le service régional de la police judiciaire d’Errachidia a procédé, mercredi après-midi, à la saisie de 500 grammes de cocaïne chez quatre individus soupçonnés de liens avec un réseau criminel s'activant dans le trafic de drogue et de psychotropes, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le démantèlement de ce réseau criminel est intervenu après l'exploitation de données précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), ajoute la DGSN dans un communiqué, précisant que les suspects ont été arrêtés en flagrant délit de livraison de cette quantité de cocaïne au niveau de la station thermale Moulay Ali Chérif, à 42 kilomètres en direction de Midelt.

Les mis en cause ont été placés en garde-à-vue pour les besoins de l'enquête qui se déroule sous la supervision du parquet compétent, alors que les enquêtes et les investigations se poursuivent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, ajoute le communiqué.



Partenariat

Une délégation du Club de réflexion sur l'avenir de la protection sociale (CRAPS) a effectué une visite au Maroc du 10 au 14 septembre en vue de découvrir le modèle de la politique sociale marocaine.

Conduite par son président Jean-Claude Mallet, la délégation, venue au Royaume à l'invitation de la Caisse mutualiste interprofessionnelle marocaine (CMIM), s'est réunie notamment avec le président et le secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental, le ministre de la Santé, le secrétaire général de la Chambre des conseillers, le directeur général de l'hôpital Cheikh Khalifa et le secrétaire général de l’Union marocaine du travail (UMT), indique un communiqué du CMIM.