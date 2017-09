Kénitra

La brigade nationale des recherches judiciaires de la Gendarmerie Royale a procédé, samedi à Kénitra, au démantèlement d'une bande de malfaiteurs spécialisée dans le vol des fils et câbles en cuivre.

Suite à une tentative de vol d’un câble en cuivre commise sur la Ligne de grande vitesse au niveau du Douar Ouled Abdellah, à 35 km au nord de Kénitra, la brigade a été saisie pour mener l’enquête, indique un communiqué de la Gendarmerie Royale.

Les investigations menées, sous la supervision du parquet général de Kénitra, ont permis l’interpellation des auteurs principaux ainsi que la saisie de divers outils et d'un pick-up servant pour le transport, précise la même source. Six autres membres de cette bande ont été identifiés et sont activement recherchés.



Cocaïne

Les services de police de l'aéroport international Mohammed V de Casablanca ont arrêté, dimanche, deux ressortissantes brésiliennes en flagrant délit de tentative de trafic de 790 gr de cocaïne sous forme de 81 capsules, annonce la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Selon les premiers éléments, la drogue était dissimulée dans les sous-vêtements d'une ressortissante brésilienne âgée de 43 ans et de sa fille de 22 ans, qui étaient à bord d'un vol en provenance de Sao Paulo et à destination de l'Espagne, précise la même source dans un communiqué.

Les prévenues ont été placées en garde à vue pour les besoins de l'enquête menée sous la supervision du parquet général compétent, en vue d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.



Moulay Driss

Zerhoun

Un policier du commissariat de police de Moulay Driss Zerhoun a été contraint, tôt dimanche, de faire usage de son arme de service pour arrêter 3 individus en état d'ivresse avancée, dont l’un était armé d'un couteau et menaçait la vie des citoyens.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les suspects ont provoqué un grand vacarme aux environs d'une salle de fête célébrant un mariage et ont mis en danger la vie de certaines personnes, ce qui a contraint le policier tirer deux balles de sommation.

L'arme blanche a été saisie et les trois mis en cause ont été appréhendés avant d'être placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet général compétent, conclut le communiqué.