Safi

La Gendarmerie Royale a procédé, jeudi soir à "Souiria Laqdima", dans la province de Safi, à l'interpellation d’un trafiquant notoire de stupéfiants et à la saisie d'une quantité importante de stupéfiants, de boissons alcoolisées et d'eau de vie.

Un communiqué de la Gendarmerie Royale indique que deux éléments de la brigade territoriale "Souiria Laqdima", relevant du commandement régional de Safi, ont interpellé le mis en cause qui au moment de son arrestation, menaçait de les agresser et de se faire blesser par une arme blanche. Au cours de cette opération, les éléments de la Gendarmerie Royale ont été victimes d’actes de violence de la part du fils du mis en cause qui s’opposait à l’arrestation de son père, ajoute la même source.



Tanger

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de la ville de Tanger ont procédé, samedi matin, à l'arrestation de neuf individus, ayant des antécédents judiciaires, pour leur implication présumée dans une affaire de trafic de drogue et de psychotropes, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Les mis en cause, âgés entre 19 et 23 ans, ont été arrêtés dans une maison à hay Elmeselli appartenant à un individu impliqué dans une affaire de détention et de trafic de drogue selon des informations précises. Les perquisitions effectuées ont permis la découverte de 649 comprimés psychotropes, de 120 gr de cocaïne, de grandes sommes d'agent en monnaie nationale, d'une moto grosses cylindrées sans papier d'enregistrement, de 15 téléphones portables ainsi que deux caméras numériques.



Casablanca

Les éléments de la police du district de sûreté de Ain Sebaa-Hay Mohammadi de Casablanca ont procédé, vendredi à midi, à l'arrestation d'un individu aux multiples antécédents judiciaires pour son implication présumée pour coups et blessures à l'arme blanche, chantage et vol avec violence.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que le suspect, âgé de 26 ans, est apparu dans une vidéo postée sur Internet le 28 août dernier, muni d’une arme blanche de gros calibre, en train de menacer la sécurité des commerçants à Hay Mohammadi. Les services de la sûreté nationale ont réagi en prenant au sérieux cette vidéo et mené des investigations approfondies ayant permis de localiser le lieu où la vidéo a été filmée, précise la source. Les investigations ont également permis d'identifier le suspect, ce qui a facilité son arrestation, relève la DGSN, notant que le prévenu est impliqué dans des affaires de coups et blessures à l'arme blanche, de vol et de chantage.