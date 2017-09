Abdellatif Jouahri classé parmi les meilleurs gouverneurs des banques centrales du monde

Le wali de Bank Al Maghrib, Abdellatif Jouahri, figure parmi les meilleurs gouverneurs des banques centrales dans le monde, selon le "Central Banker Report Cards 2017", classement annuel établi par le magazine américain spécialisé "Global Finance".

Ce classement, qui évalue les performances des gouverneurs de 83 pays clés en plus de l'Union européenne, a octroyé cette année à M. Jouahri la note "A" (performance excellente), le plaçant au sommet de la liste au même titre qu’une poignée de gouverneurs de banques centrales, à l’instar de ceux des Etats-Unis, de Taiwan et de l’Australie.

Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Abdellatif Jouahri est le seul, avec les gouverneurs des banques centrales du Liban et d’Israël, à avoir réussi à se hisser cette année au top de ce classement mondial, qui prend en compte les performances en matière de contrôle de l’inflation, de croissance économique, de stabilité monétaire, et de gestion des taux d’intérêt.

Etabli depuis 1994, ce classement est basé sur une échelle allant de "A" à "F" ("A" pour "performance excellente" et "F" pour "échec total"). Le rapport complet "Central Banker Report Cards 2017" sera publié dans l’édition d’octobre du magazine Global Finance.

Les gouverneurs ayant décroché cette année la note "A" ou "A-" seront primés lors d’une cérémonie le 14 octobre à Washington, en marge des réunions annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale.



L'offre marocaine du jean s’expose au Salon «BLUE ZONE» de Munich

Des professionnels marocains du textile ont pris part, du 5 au 7 septembre à Munich, en Allemagne, au Salon international du jean «BLUE ZONE», qui a été une occasion idoine pour faire la promotion de l’offre nationale en la matière.

Pour la quatrième fois, Maroc Export a organisé en concertation avec l'Association marocaine du textile et de l'habillement (AMITH), la participation marocaine à ce rendez-vous professionnel qui attire plus de 20.000 visiteurs, avec l’objectif de garantir "un positionnement fort de l’offre nationale par la mise en avant du savoir-faire des entreprises marocaines en matière d’offre globale de Denim".

Selon un communiqué de Maroc Export, le challenge de la participation marocaine est, en effet, d’"améliorer et de développer l’offre marocaine qui permettrait un meilleur positionnement sur la carte sourcing des donneurs d’ordre européens".

Lors de leur dernière participation à ce salon, les entreprises marocaines ont réalisé des commandes estimées à 430.000 euros des articles de Denim. Elle leur a également permis de faire du networking avec des donneurs d’ordre en provenance de France, du Royaume-Uni, d’Allemagne, d’Espagne et de Belgique.

La participation marocaine intervient à un moment où le secteur du textile marocain bénéficie d’une stratégie d’accélération industrielle. Les trois premiers écosystèmes du secteur du textile qui concernent les filières du Denim, Fast Fashion et des distributeurs industriels de marques nationales ont été lancés le 24 février 2015 par le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique.