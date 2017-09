Guelmim-

89.837 élèves sont inscrits dans les différents établissements scolaires de la région de Guelmim-Oued Noun au titre de l’année 2017-2018, dont 7.870 inscrits dans le secteur privé, a affirmé le directeur de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF), Abdallah Bouaarfa.

Dans un entretien accordé à la MAP, M.Bouaarfa a indiqué que "plusieurs facteurs ont concouru pour que la rentrée scolaire se déroule dans des conditions exceptionnelles au niveau de la région", mettant en avant le soutien social apporté à 50.495 élèves, que ce soit dans le cadre de l’opération "Un million de cartables", de l’alimentation scolaire et de l’hébergement en internat.

Cette initiative, a-t-il poursuivi, permet d’alléger les charges des familles nécessiteuses en offrant à leurs enfants un accès facile à l’école, notant que cet appui social bénéficiera à 25.000 élèves issus du milieu rural et des quartiers défavorisés.



Assa

Un total de 600 enfants ont bénéficié de l’opération "Vacances pour tous, été 2017" au niveau de la province d’Assa, a indiqué le directeur provincial de la jeunesse et des sports, Mohamed Kabbach. Ces colonies de vacances, placées sous le signe "Le centre d’estivage, un espace pour l’éducation et la créativité", ont été couronnées de succès grâce aux efforts de l’ensemble des partenaires impliqués dans cette opération au niveau de la province, a précisé M. Kabbach dans une déclaration à la MAP.

A l’échelle de la région, la province d’Assa a enregistré le plus grand nombre de bénéficiaires de cette opération qui offre un espace d’apprentissage et de divertissement pour les enfants, a-t-il poursuivi, notant que 160 élèves issus de la province ont bénéficié à titre gracieux de ces colonies de vacances dans la ville d’El Ouattia près de Tan-Tan.



Marhaba 2017

Plus de 1,49 million de passagers, dont environ 1,34 million de Marocains résidant à l'étranger (MRE) ont transité via le port Tanger Med, dans les deux sens, à bord de 378.337 véhicules et 3.824 autocars du 5 juin au 6 septembre, selon des chiffres de l'autorité portuaire de Tanger Med (TMPA).

Pas moins de 869.409 passagers, 226.170 véhicules et 1.787 autocars sont entrés au Royaume via le port Tanger Med, depuis le début de l'opération "Marhaba 2017", le 5 juin dernier, jusqu’au 6 septembre, a précisé la TMPA.

Dans ce cadre, le port a accueilli, durant cette période, 796.084 MRE et 194.942 véhicules de MRE, alors que les mouvements vers la sortie via le port Tanger Med ont concerné 623.632 passagers, dont 541.937 MRE, et 152.167 véhicules, dont 122.597 véhicules de MRE, ainsi que 2.037 autocars, a expliqué la même source.