Don de sang

Le Conseil de la région de Casablanca-Settat a organisé, mardi, une campagne de don de sang, en réponse à une alerte locale sur le risque d'une pénurie sanguine. L’opération a été marquée par une forte participation des membres, des cadres et des employés, qui voulaient ainsi donner l’exemple dans une région à forte densité démographique.

Cette action a été organisée en partenariat avec le centre régional de transfusion sanguine, qui reste confronté, avec les autres structures locales, à une demande galopante due essentiellement aux accidents de la route. L'action est destinée aussi à encourager les autres institutions et l'ensemble des citoyens à faire de même, en vue de renflouer les réserves de sang de la région, dont les besoins sont estimés à 400 sacs sur les 900 mobilisés quotidiennement au niveau national.



Kelaât

des Sraghna

Le nombre d’élèves inscrits durant l’actuelle rentrée scolaire, dans les établissements scolaires publics relevant de la Direction provinciale du ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle à Kelaât des Sraghna s’élève à 116.572, dont 1.272 de l’enseignement original.

Selon des données de la Direction provinciale, le nombre d’élèves du cycle primaire dans cette province a atteint 78.160, dont 36.897 filles, qui poursuivront leurs études dans 2.410 classes, soit 33 élèves par classe.

Concernant l’enseignement secondaire collégial (général et original), le nombre d’élèves inscrits dans la province s’élève à 25.660, dont 11.723 filles, qui étudieront dans 705 classes.



Amerzgane

La 9ème édition de la caravane Lmahabba, une manifestation culturelle qui a pour objectif de contribuer au développement humain local, se tiendra du 9 au 15 septembre dans la commune d'Amerzgane (province de Ouarzazate) à l’initiative de l’Association Auberges de jeunes de Ouarzazate. Une pléiade d’artistes nationaux et internationaux participeront à l’édition 2017, initiée en collaboration avec le conseil communal d’Amerzgane.

Le programme prévoit notamment une série d’activités musicales et d’animation pédagogique avec la présentation de pièces théâtrales et des prestations de danses artistiques.

Selon les organisateurs, la caravane a surtout pour objectifs de diffuser les valeurs de tolérance, de solidarité et de dialogue. Elle tend aussi à favoriser l’éducation artistique et culturelle, à encourager la scolarisation et à sensibiliser les jeunes à la protection de l’environnement.