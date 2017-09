Accident



Cinq membres d’une famille franco-marocaine ont trouvé la mort dans un accident de la route survenu mardi dans la province de Burgos (Nord de l’Espagne), a-t-on appris auprès du Consulat général du Maroc à Bilbao. Il s’agit d’une femme de nationalité marocaine âgée de 32 ans, dénommée Hanan Labyed, de ses trois enfants, âgés respectivement de 9, 7 et 3 ans, ainsi que de sa mère (60 ans), dénommée Malika El Khellouqi, a-t-on précisé de même source.

Le père de la famille, de nationalité française, est sorti indemne de cet accident et il est actuellement admis à l'hôpital de Miranda de Ebro.

L’accident s’est produit sur la route N-I au niveau de la localité de Pancorbo lorsque la voiture transportant la famille franco-marocaine est entrée en collision frontale avec un camion poids lourd, pour des raisons qui restent indéterminées.

Les services du Consulat général du Maroc à Bilbao ont pris contact avec la famille des victimes de cet accident en France pour leur fournir l’assistance nécessaire, en coordination avec les autorités espagnoles.



Tanger



La brigade de la police judiciaire de Tanger a procédé, récemment, à l'arrestation d'un individu pour son implication présumée dans le trafic de drogues dures et de psychotropes, apprend-on de source policière.

Le suspect (36 ans) a été arrêté au centre-ville, en possession de 298 comprimés psychotropes de type "Ecstasy" et de 17 comprimés de type "Valium", et ce suite à une embuscade tendue par les éléments de la police, précise-t-on de même source.Les services de la police ont également procédé à la saisie de 203 gr de cocaïne et d'une importante somme d'argent, en plus de deux balances électroniques et de trois téléphones portables utilisés à cet effet, ajoute-t-on. Les investigations sont en cours avec le mis en cause qui sera déféré devant la justice, conclut la même source.



Bilan



28 personnes ont été tuées et 1.657 autres blessées, dont 84 grièvement, dans 1.245 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 28 août au 03 septembre. Ces accidents sont principalement dus au défaut de maîtrise des véhicules, à l'inadvertance des piétons et des conducteurs, au non-respect de la priorité, à l'excès de vitesse, au changement de direction sans clignotant, au non-respect des feux de signalisation et du stop, à la circulation sur la voie gauche et en sens interdit, à la conduite en état d'ivresse et au dépassement non autorisé, indique mardi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Concernant le contrôle et la répression des infractions en matière de circulation, les services de sûreté ont fait état de 22.853 contraventions et établi 6.114 procès-verbaux soumis au parquet, alors que 16.737 amendes transactionnelles ont été recouvrées, précise le communiqué. La même source ajoute que les sommes perçues ont atteint 3.480.375 dirhams, faisant état de la mise en fourrière de 2.365 véhicules, de la saisie de 3.588 documents et du retrait de la circulation de 163 véhicules.