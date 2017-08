Hold-up



Les éléments de la Gendarmerie Royale de Tassaltante, relevant du commandement régional de Marrakech, ont interpellé, dimanche, l'auteur du hold-up commis dans une agence de transfert de fonds au douar Sidi Moussa, dans la commune rurale de Tassaltante, apprend-on auprès des autorités locales de la wilaya de la région de Marrakech-Safi.

Son enquête menée a révélé que le malfrat et un complice, profitant d'une journée de week-end, ont ouvert une brèche dans le mur de l'Agence et se sont emparés d'un coffre-fort, après avoir désactivé les caméras de surveillance, précise-t-on de même source.

Les investigations ont conduit également à la découverte du coffre-fort volé et forcé enfoui dans une fosse à l'intérieur d'une oliveraie à deux kilomètres de l'Agence cambriolée, soulignent les autorités de la wilaya de Marrakech-Safi, ajoutant qu'une partie du butin a été récupérée. Le mis en cause a été présenté devant la justice sur instructions du parquet du ressort, alors que le complice identifié est activement recherché, souligne-t-on.



Cocaïne



Les éléments de la police de l'aéroport international Mohammed V de Casablanca ont procédé, lundi, à l'arrestation d'un Ghanéen pour son implication présumée dans une affaire de trafic de cocaïne, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le mis en cause, âgé de 39 ans, a été interpellé à son arrivée à l'aéroport international Mohammed V à bord d'un vol en provenance de Sao Paulo et à destination d'Accra, souligne la DGSN dans un communiqué, ajoutant qu'une fouille minutieuse de son bagage a permis la découverte d'une quantité de 8,395 kg de cocaïne soigneusement dissimulée dans un sac en plastique.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les investigations se poursuivent pour déterminer d’éventuelles ramifications internationales de ce trafic de drogue, indique le communiqué.



Aéroport Mohammed V



Les éléments de la police de l'aéroport international Mohammed V de Casablanca ont appréhendé, samedi, un ressortissant turc en possession de 2.695 g de cocaïne, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le mis en cause a été interpellé à son arrivée à l'aéroport international Mohammed V à bord d'un vol en provenance de Sao Paulo (Brésil), et devait embarquer à destination de Beyrouth (Liban), souligne la DGSN dans un communiqué, précisant que les fouilles effectuées ont permis de découvrir cette quantité de cocaïne enveloppée et dissimulée dans ses valises.