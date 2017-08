Transavia va ouvrir une ligne Nantes-Agadir en décembre

La compagnie low cost Transavia, du groupe Air France KLM, lancera prochainement une liaison desservant Agadir au départ de l'aéroport de Nantes (ouest de la France), selon des informations relayées par des médias français.

Cette desserte devrait être inaugurée le 23 décembre. Agadir est la deuxième destination marocaine qui sera desservie par Transavia depuis l’aéroport de Nantes Atlantique, après Marrakech.

Les vols seront dans un premier temps programmés tous les samedis.

A partir du 28 février 2018, la ligne deviendra bi-hebdomadaire, avec un vol supplémentaire tous les mercredis.

Actuellement, 103 vols low cost sont programmés au départ de l'aéroport Nantes Atlantique.



Nette reprise de la valeur ajoutée agricole en 2017

Après une chute en 2016, la valeur ajoutée agricole aurait connu un net rebond en 2017, en rapport, particulièrement, avec la progression notable de la production céréalière de 203% par rapport à la campagne précédente, confortée par la bonne tenue d’autres filières agricoles, bénéficiant, notamment, des conditions climatiques favorables ayant marqué cette campagne. Par composante de la production céréalière, l’orge a enregistré la plus forte hausse par rapport à la campagne précédente avec une progression de 366,2% en glissement annuel, suivi du blé dur (+166,2%) et du blé tendre (+166,1%), selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l'Economie et des Finances. En termes d’exportation, le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire a enregistré une hausse, en valeur, de 10,1%, en glissement annuel, à fin juillet 2017, impulsée par la bonne dynamique des ventes à l’étranger des secteurs d’agriculture, sylviculture et chasse (+19,5%) et de celles de l’industrie alimentaire (+9,2%).