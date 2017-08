Accidents



Dix-huit personnes ont été tuées et 1.740 autres blessées, dont 74 grièvement, dans 1.262 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 14 au 20 août.

Ces accidents sont principalement dus au défaut de maîtrise des véhicules, à l'inadvertance des piétons et des conducteurs, au non-respect de la priorité, à l'excès de vitesse, au changement de direction non-autorisé, au non-respect des feux de signalisation et du stop, à la circulation sur la voie gauche et en sens interdit, au dépassement non autorisé et à la conduite en état d'ivresse, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Concernant le contrôle et la répression des infractions en matière de circulation, les services de sûreté ont enregistré 34.177 contraventions et établi 10.012 procès-verbaux. 24.165 amendes transactionnelles ont été recouvrées. Les sommes perçues ont atteint 5.057.725 dirhams, pour une mise en fourrière municipale de 4.298 véhicules, de la saisie de 5.490 documents et du retrait de la circulation de 224 véhicules.



Marrakech



Les services de la préfecture de police de Marrakech ont procédé à l’arrestation d’un membre d'une bande criminelle spécialisée dans le vol de voitures, faux et usage de faux.

Un communiqué de la préfecture de police indique que le mis en cause est apparu dans un enregistrement vidéo montrant une opération de vol d’un véhicule léger dans la région M’Hamid, ajoutant que les éléments de la police judiciaire de Marrakech ont entamé dès lors une enquête minutieuse et des investigations de terrain et techniques qui ont permis l’identification du prévenu et son arrestation. La perquisition effectuée au domicile du mis en cause, situé à la Zone industrielle et qui est aménagé pour la vente des pièces d’automobile, a permis la découverte de 13 voitures en situation illégale, selon la même source. Des investigations se poursuivent pour arrêter les autres membres de cette bande criminelle.